شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانقلاب.. ميانمار تقترب من حرب أهلية شاملة ومدمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّط موقع «آسيا تايمز» الضوء على تعقيدات ما بعد انقلاب ميانمار، موضحًا أن حربا أهلية شديدة تقترب أكثر في ذلك البلد.

وبحسب مقال لـ «هتون أونغ جياو»، بعد أن شن جيش ميانمار انقلابه الأخير في فبراير 2021، تم تدمير طريق البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وأردف: انتفض الناس للرد بطريقة لم نشهدها من قبل خلال 6 عقود من الحكم العسكري.

وأضاف: في الماضي، كانت الحرب الأهلية في ذلك البلد بمثابة صراع على السلطة بين الأقاليم العرقية والحكومة المركزية. لكن الحرب الأهلية الحالية مختلفة تمامًا.

ومضى يقول: تقترب ميانمار من حرب أهلية شاملة مع الجيش (التاتماداو) من جانب وجميع الأقاليم والأغلبية من ناحية أخرى.

وتابع: تقترب حرب أهلية شديدة والناس العاديون هم من سيعانون أكثر من غيرهم.

وبحسب الكاتب، تعتمد فرصة فوز الجانب المؤيد للديمقراطية على عاملين هما الوحدة وما إذا كان بإمكانهم تشكيل جبهة موحدة، والدعم المالي والمادي من الغرب، خاصة الولايات المتحدة.

بعد الانقلاب

وأردف: بعد الانقلاب، تظاهر الناس بشكل سلمي في الشوارع حاملين لافتات مطالبين بعودة الحكم المدني. نُظمت مسيرات سلمية في جميع أنحاء البلاد بدعم من الناس في كل طبقة في المجتمع، مع قادة المجتمع الديني والمدني والفنانين والأكاديميين والأطباء والممرضات والمهندسين ونجوم السينما.

وأضاف: انضم مسؤولون وعمال بالدولة إلى حركة العصيان المدني التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد. سار الملايين بسلام كل يوم في البلدات والمدن والقرى. لكن الجيش رد بقوة ووحشية. وأصيب العديد من الشبان المتظاهرين برصاص في الرأس وتعرض بعضهم للضرب حتى الموت. ومضى يقول: ألقي القبض على شعراء ونشطاء وأعضاء من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التابعة لأونغ سان سو تشي، وفي اليوم التالي أعيدت جثثهم إلى عائلاتهم مصابة بكدمات وكسور في العظام.

وأشار إلى أن زعيم الانقلاب مين أونج هلاينج شكّل لجنة إدارة الدولة وعيّن نفسه رئيسًا للوزراء.

أربعة تطورات

وتابع: كانت هناك أربعة أشياء ملحوظة حول انقلاب 2021، أولها أن مين أونج هلينج أصبح أكثر الأشخاص احتقارًا في تاريخ البلاد، حيث لم يتم التشهير بأحد في جميع أنحاء البلاد بقدر ما تم التشهير به. ولفت إلى أن التطور الثاني الملحوظ كان حركة العصيان المدني التي ضربت قادة الانقلاب بشدة، حيث تم تعطيل عمل المكاتب الحكومية والقطارات وظلت محطات الحافلات صامتة بدون سائقين.

ونوّه إلى أن التطور الثالث هو أن العديد من المواطنين لم تكن لديهم أفكار حول الأسلحة في الماضي، حيث لم يُسمح لهم بشرائها أو امتلاكها، لكن القتل والتعذيب الوحشي للأشخاص الذين عارضوا الانقلاب أشعلوا غضبًا شعبيًا وبدأ الناس يعتقدون أنه بدون أسلحة، سيتم ذبحهم أو استعبادهم من قبل الجنرالات لعقد آخر. لذلك بدأوا في البحث عن أسلحة أو صنعها بأنفسهم. ونبَّه إلى أن الملاحظة الرابعة هي أن غالبية السكان، انتفضوا وشكلوا قوات لحماية قراهم وبلداتهم.

وأضاف: في الماضي لم يشارك سكان السهول الوسطى في المظاهرات قط، لكن هذه المرة شهدوا الوحشية في مدنهم وقراهم. في جميع الولايات والمناطق، شكل الناس قوات دفاعهم المحلية.

وتابع: شكّل الممثلون المنتخبون للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حكومة ظل تسمى حكومة الوحدة الوطنية. في ظل حكومة الوحدة الوطنية، وتم إنشاء وزارة الدفاع، وراقبت النشطاء الذين فروا إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات العرقية المسلحة التي شكلت فيما بعد قوة دفاع شعبية.

حكومة الوحدة

وأردف: في 7 سبتمبر 2021، أعلن الرئيس بالنيابة لحكومة الوحدة الوطنية دوا لاشي لا «يوم النصر» للقتال ضد المجلس العسكري. توقع الناس هجومًا ضد التاتماداو، لكن لم تشن أي قوات من قوات الدفاع الشعبي هجمات. لكن قوات الدفاع المحلية التي لم تكن تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية بدأت القتال في بعض المناطق.

وأشار إلى أنه كان هناك الكثير من الالتباس حول سبب عدم قتال أعضاء قوات الدفاع الشعبي المنتمين إلى حكومة الوحدة الوطنية من أجل رئيسهم في ذلك اليوم.

وأوضح أن أحد الأسباب كان هو أن المقاتلين الشباب الذين تم تدريبهم لفترات تصل إلى 3 أشهر كانوا لا يزالون بدون أسلحة.

وأضاف: عندما تم تنظيم حكومة الوحدة الوطنية، تبرعت المجموعات البورمية في البلدان الأخرى بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي على أمل أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من المقاومة. وباعت حكومة الوحدة الوطنية تذاكر يانصيب وسندات السحب، والتي جمعت 10 ملايين دولار أخرى، لكن قوات الدفاع الشعبي لا تزال تمتلك القليل من الأسلحة وهو ما لا يكفي لمحاربة جيش مجهز جيدًا.

وأردف: حصلت حكومة الوحدة الوطنية على تمويل فقط من مجتمعات شتات ميانمار حول العالم، وليس من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة.

ونبَّه إلى أن الحصول على الأسلحة والذخيرة ليس بالأمر السهل، لا سيما أن لجنة إدارة الدولة تسيطر الموانئ والمطارات والبلدات والمدن بقواتها، إضافة إلى وجود أصدقاء لديها مثل روسيا والصين.

وأوضح أن الحصول على الأسلحة من الدول المجاورة مثل تايلاند والهند والصين وبنجلاديش أمر مستحيل، وإن كان يمكنهم الحصول على القليل من السوق السوداء بسعر مرتفع ولكن هذا ليس بالأمر السهل.