شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لمحمد عبد العزيز نائب تنسيقية شباب الأحزاب فى دائرته بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى ينظم العديد من الجوالات الميدانية و اللقاءات المستمرة مع أهالى دائرته، حيث زار منطقة السعادة والتعاون بحي غرب شبرا الخيمة، وتفقد مكتب بريد السعادة والتعاون برفقة أهالي المنطقة.

كما تفقد النائب محمد عبد العزيز مبنى الضيافة التابع لحي غرب شبرا الخيمة وبحث امكانية الاستفادة منه لتقديم خدمات للمنطقة، والتواصل مع الجهات التنفيذية لبحث هذه الطلبات، واستمع النائب لأهالي المنطقة في مختلف مطالبهم ووعد بدراسة كل ما تم طرحه والعمل على تحقيقه.