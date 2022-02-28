شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان من البشر.. مظاهرات غطت أوروبا لرفض الحرب على أوكرانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أعداد مهولة من البشر، تشبه الطوفان بسبب كثرتها، والتي أعربت عن رفضها للغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا عقب ما أعلنته العديد من الدول الأوربية من فرض عقوبات على روسيا، بل والإعلان عن إرسال متطوعين، إضافة إلى الأسلحة المتطورة لأوكرانيا.

كان أغرب هذه القرارات هو ما أعلنته السويد أمس الأحد، حيث خرجت عن تقاليدها المعروفة منذ سنين، وأعلنت عن تسليم أسلحة لأوكرانيا.

كما أعلنت أنها ستسلم 5000 قاذفة صواريخ مضادة للدروع و 5000 مجموعة من الدروع الواقية للبدن و 5000 خوذة للقوات المسلحة الأوكرانية.

فيما أعلنت الدنمارك أنها ستقدم 2700 قطعة سلاح مضادة للدروع إلى أوكرانيا.