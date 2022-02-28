شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: روسيا فقدت أكثر من 4300 جندى من قواتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة سيرغى كيسليتسيا، إن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندى من قواتها منذ بداية اجتياح بلادنا.

وقال كيسليتسيا: “إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، موضحا أن روسيا تفشل فى أوكرانيا”.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا، موضحا أن الابتزاز النووى الروسي يشكل خطراً كبيراً.

وتابع مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: إن المناطق المدنية في أوكرانيا تعاني معاناة شديدة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يخصص 450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا.

وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن أعداد الفارين من أوكرانيا ستتزايد، مشيرا إلى أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.

وأوضح جوزيب بوريل “نريد السلام ولكن يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن أوروبا”، كما نوه إلى اتفاق سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي لمنع التعامل مع المصرف المركزي الروسي.