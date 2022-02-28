شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل العشرات من الجنود الروس في قتال عنيف بضواحي خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قتالا عنيفا في ضواحي مدينة خاركيف الليلة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ،مقتل العشرات من الجنود الروس، خلال المعارك الدائرة.

وكان مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة سيرغى كيسليتسيا، قد أكد أن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندى من قواتها منذ بداية اجتياح بلادنا.

وأضاف أن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، موضحا أن روسيا تفشل فى أوكرانيا”.

وأوضح أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا، موضحا أن الابتزاز النووى الروسي يشكل خطراً كبيراً.

كما تظهر بعض المقاطع لمقتل جنود روس فى أماكن متفرقة بكييف