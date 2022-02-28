شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، أمس الأحد، حسبما أعلنت العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وأعلن جيش كوريا الجنوبية أنه رصد صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه بحر اليابان عند الساعة 07,52 (22,52 ت.غ السبت) من بيونغ يانغ. بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي «يبلغ مدى الصاروخ الباليستي الأخير نحو 300 كيلو متر وحلق على ارتفاع 620 كيلو مترًا تقريبًا»، موضحا أن «هناك تفاصيل أخرى خاضعة لتحليل دقيق من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة».

وأعربت الرئاسة الكورية الجنوبية عن «قلق عميق وأسف كبير»، منتقدة التوقيت الذي اختارته كوريا الشمالية في وقت «يبذل العالم جهودًا لإيجاد حلّ للحرب في أوكرانيا».

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية عقد جلسة لمجلس الأمن الوطني بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونج يانج،عاصمة كوريا الشمالية.

وأضافت يونهاب نقلًا عن رسالة هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أرسلت للصحفيين: «في الوقت الحالي، يراقب جيشنا عن كثب إمكانية عمليات إطلاق أخرى ويحافظ على وضع الاستعداد».

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس عن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي قوله للصحفيين في طوكيو إن المقذوف انطلق على ارتفاع حوالي 600 كيلو متر(375 ميلا)، وقطع مسافة حوالي 300 كيلو متر، قبل أن يسقط في المياه، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن جارته الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي واحد، في الساعة السابعة و52 دقيقة صباحا، من منطقة، بالقرب من المطار الرئيسي لبيونج يانج، باتجاه المياه، قبالة ساحلها الشرقي.

وذكر خبراء في مجال الأسلحة أن مسار رحلة الصاروخ، غير عادي، وربما يشير إلى اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، طار، على مسار مرتفع.