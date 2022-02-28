شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: جونسون ونصف الحكومة البريطانية سيخسرون الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الدعم لحزب المحافظين البريطاني، تراجع إلى أدنى مستوى له، منذ عام 2005، حيث يشير استطلاع جديد للرأي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ونصف أعضاء حكومته، سيخسرون مقاعدهم، إذا جرت الانتخابات الآن.

وقالت وكالة «بلومبرج»، أمس الأحد، إن حزب المحافظين، سيخسر 164 مقعدا، ليحصل على 201 مقعد فقط، بينما سيحصل حزب العمال على 150 مقعدا ليصل عدد مقاعده إلى 352 مقعدا، حسب التوقعات.

وسيحصل حزب «العمال» على أغلبية إجمالية تصل إلى 14 مقعدا.

ويتعرض رئيس الوزراء وحزبه لضغط، وسط ما يزعم عن انتهاكات لقواعد كوفيد، خلال الإغلاق، والذي تجري شرطة العاصمة لندن تحقيقا بشأنه.

وفي السياق قال جونسون، أمس، إن بلاده «بالطبع» سوف تستقبل لاجئين من أوكرانيا، وتعهد بمساعدة «الفارين خوفا على حياتهم»، وذلك بعد أن اندلعت حرب كلامية غاضبة بين الحكومة وحزب العمال بسبب معاملة بريطانيا للفارين من أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن تعليقات جونسون جاءت بعد أن قال حزب العمال المعارض إن رفض الحكومة تخفيف قيود التأشيرة لمن يسعون إلى اللجوء إلى المملكة المتحدة «غير أخلاقي» في وقت تتعرض فيه بلادهم للقصف.

لكن وزيرة الداخلية بريتي باتيل ردت واتهمت المعارضة بـ «التضليل المروع» وقالت إن الاتهامات «ببساطة غير صحيحة».

من ناحية أخرى، قال جونسون للصحفيين ردًا على سؤال حول سبب عدم استقبال المملكة المتحدة للاجئين مثل بعض البلدان الأخرى: «بالطبع سوف نستقبل لاجئين. هذا البلد كان له دور تاريخي يدعو للفخر في استقبال اللاجئين في جميع الصراعات».

كما قال: «إذا كنتم تتذكرون ما فعلناه في أفغانستان، على سبيل المثال، حيث كانت المملكة المتحدة في الصدارة».

كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الأولوية هي لدعم المواطنين البريطانيين وعائلاتهم من المقيمين في أوكرانيا الذين يريدون الخروج.

وقال المتحدث: «نحن نعمل على مدار الساعة للتعامل مع طلبات التأشيرة ونتعامل مع العديد من الطلبات في غضون ساعات».