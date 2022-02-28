شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخصص صندوقا بـ 100 مليار يورو للجيش والتسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد، تخصيص صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو لاستخدامه في مشاريع الاستثمارات والتسلح، وقال إن ألمانيا «ستستثمر من الآن فصاعدا -عامًا بعد عام- أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي في دفاعنا».

وأوضح شولتس في كلمته أمام البرلمان أن أموال الصندوق سيتم توفيرها من ميزانية 2022.

وأضاف شولتس: إن الجيش في حاجة إلى «قدرات قوية جديدة» نظرًا للتحول الزمني الذي أحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشددا على أن المعيار يجب أن يتمثل في فعل كل شيء مطلوب لتأمين السلام في أوروبا.

وتابع السياسي الاشتراكي الديمقراطي: «الأمر المؤكد هو أننا يجب أن نزيد من استثمارنا بشكل ملحوظ في أمن بلادنا حتى نحمي حريتنا وديمقراطيتنا بهذه الطريقة».

وقال شولتس إن الهدف هو أن يصبح الجيش الألماني جيشًا «كفؤا وعالي التحديث ومتقدما».

كما أعلن المستشار الألماني عن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا، وذلك في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وذكر شولتس، أمس، في بيان للحكومة بالجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني «بوندستاج» عن الهجوم الروسي على أوكرانيا أن موقعي هاتين المحطتين سيكونان في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن بشمال ألمانيا.

وأضاف المستشار الألماني: إنه من المقرر أيضا بناء احتياطي من الفحم والغاز.

وأشار شولتس إلى أنه صحيح أن هناك كثيرا من المحطات للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي الذي يأتي مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر، فإنه ليس هناك أي محطة في ألمانيا. يشار إلى أنه كان هناك خطط ترمي لذلك منذ وقت طويل، ولكن قطاع الغاز كان يشكو دائمًا من عدم كفاية الشروط الإطارية للاستثمارات.

وتابع شولتس قائلا إن اتباع «سياسة طاقة مسؤولة وواعدة يعد أمرا حاسما، ليس فقط لاقتصادنا ومناخنا، ولكنها ضرورية أيضًا للأمن الألماني».

وأكد المستشار الألماني أنه كلما تم المضي قدمًا في توسيع نطاق الطاقة المتجددة بشكل أسرع في ألمانيا، كان ذلك أفضل أيضا.