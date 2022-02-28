شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان أغلق بعد مواجهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعيد فتح معبر سبين بولداك - شامان الحدودي بين أفغانستان وباكستان، أمس الأحد، بعد إغلاقه الخميس عقب مواجهات بين قوات أمنية من البلدين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن ناطق باسم قوات الحدود الباكستانية الخاصة القول «أعيد فتح الحدود أمام كل أنواع النشاطات».

ومعبر سبين بولداك-شامان الحدودي الذي يربط مدينة قندهار الأفغانية (جنوب) بمدينة كويتا الباكستانية (غرب)، هو الأهم بين البلدين بعد معبر تورخام.

وأغلق هذا المعبر الخميس بعد مواجهات بين عناصر من طالبان ومن القوات الباكستانية قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون. وحمل كل طرف مسؤولية الحادث للطرف الآخر.

وقال مصدر أمني إن إعادة فتحه جاءت نتيجة «محادثات مثمرة» بين مسؤولين باكستانيين ومحافظ ولاية قندهار الأفغانية.

وأكّد الناطق باسم محافظ قندهار محمود عزام إعادة فتح المعبر الحدودي.

وتزايد التوتر الحدودي منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، إذ تشتبه باكستان في أن مجموعات مسلحة مناهضة للحكومة تخطط لهجمات انطلاقا من أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان أنها تؤوي مثل هذه المجموعات لكنها غاضبة من بناء إسلام أباد سياجًا بطول 2700 كيلو متر على طول الحدود بين البلدين التي رسمت خلال حقبة الاستعمار والمعروفة باسم خط دوراند.

وعادة ما يعبر آلاف الأشخاص يوميا، من بينهم تجار ومواطنون يقصدون باكستان لعلاجات طبية، وآخرون لزيارة أقارب.