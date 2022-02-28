شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الباكستانية تسعى للإطاحة بحكومة خان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم حزب معارضة باكستاني رئيسي، أمس الأحد، مسيرة تهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.

واحتشد الآلاف من أعضاء حزب «الشعب الباكستاني» في مدينة كراتشي، الساحلية، وتعهّدوا بالتمسك بموقفهم، حتى الإطاحة بالحكومة.

وذكر رئيس الحزب، بيلاوال بوتو زرداري، الذي يحكم حزبه إقليم السند، أن حكومة خان، دمَّرت اقتصاد البلاد، واغتصبت موارد الوحدات الاتحادية، وجعلت حياة المواطنين بائسة.

وأضاف زرداري: «حان الوقت لإرسال تلك الحكومة غير الشرعية وغير الكفوءة إلى منزلها».

يذكر أن خان، الذي ستنتهي ولايته في أغسطس 2023، وصل إلى السلطة، وسط مزاعم بأن الجيش القوي في البلاد أيَّده.

وتزعم المعارضة أن خان «تم اختياره» من قبل جنرالات، حكموا البلاد، لما يقرب من نصف فترة وجودها.

من جهة أخرى، قُتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية نفذتها قوات الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان. وأفاد الجيش الباكستاني في بيان أمس أن قواته نفذت عملية تمشيط ضد العناصر الإرهابية في منطقة «سبين وام» بمقاطعة وزيرستان بناء على معلومات استخباراتية رصدت نشاطا لعناصر إرهابية. وأضاف: إن قوات الجيش داهمت موقعا للإرهابيين، وقضت على أحد الإرهابيين، وصادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.