ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده باتفاق "أوبك بلس"في ظل الأوضاع في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التزام المملكة – المنتج الأول للنفط في العالم باتفاق تحالف "أوبك بلس" خاصة في ظل الأوضاع في أوكرانيا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وقالت إن الجانبين ناقشا "آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين"، كما تناولا" الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة".

وأكد ولي العهد "حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس)".

ويضم تحالف "أوبك بلس" الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها المنتجين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا.