(فيفا) يقرر عدم إقامة أي مسابقة دولية في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم إقامة أي مسابقة دولية في روسيا ، وسوف يتم إقامة المباريات على أرض محايدة وبدون جماهير، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد المنتخب الروسي من المشاركة في نهائيات كأس العالم في الوقت الحالي.

وأعلن فيفا في بيانه الصادر اليوم الأحد، عقب إدانة دولية للغزو الروسي لأوكرانيا، أن روسيا سيتعين عليها أن تنافس في مسابقات كرة القدم الدولية تحت اسم "اتحاد كرة القدم الروسي".

وأضاف فيفا أنه لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

وقال فيفا ،فيما وصفها بأنها "إجراءات أولية" ضد مضيفي مونديال 2018 ، في بيان "سيواصل فيفا حواره المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمنظمات الرياضية الأخرى لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك استبعاد محتمل من المسابقات ، والتي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع سريعا".

كانت هناك دعوات لحظر منتخب روسيا للرجال من المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.

كانت كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك رفضت مواجهة منتخب روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة للمونديال.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قد جرد يوم الجمعة الماضي مدينة سان بطرسبرج من استضافة نهائي دوري الأبطال ومنحها للعاصمة الفرنسية باريس، كما قرّر إقامة المباريات القارية لروسيا وأوكرانيا على أرض محايدة.