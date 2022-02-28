لجنة تحسين الخدمة بصحة السويس تقرر صرف 3 أشهر للقومسيون الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قررت لجنة تحسين الخدمة بمديرية الصحة في السويس، صرف ثلاثة أشهر للقومسيون الطبي والتموين الطبي والأشعة التشخيصية من مستحقاتها لدى صندوق تحسين الخدمة.

وكانت مديرية الصحة في السويس عقدت اجتماعا للجنة برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بحضور الدكتور حسام أبوعيطه مساعد وكيل الوزارة ومدير المكتب الفني وأعضاء اللجنة.

وناقش الحفناوي تعزيز الوضع المالي للصندوق وزيادة موارده، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع الطبي بالسويس.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة قرارها السابق ذكره، كما وافقت على صرف شهرين من فرق الحد الأدنى للأجور للمثبتين على درجات شخصيه، بالإضافة إلى الصرف تباعًا لباقي الصناديق حسب أولويات الإنفاق.