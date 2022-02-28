واشنطن توصي مواطنيها بمغادرة روسيا فورًا

وقالت السفارة الأمريكية في روسيا عبر موقعها الإلكتروني الأحد «يلغي عدد متزايد من شركات الطيران الرحلات من روسيا وإليها، وأغلقت الكثير من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية».
وأضافت «على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا فورًا عبر الخيارات التجارية التي لا تزال متاحة».
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية، بعد إعلانات مماثلة من كندا والمملكة المتحدة والنروج ومقدونيا الشمالية وأيسلندا.
كذلك أعلنت شركات طيران إجراءات خاصة بها، فقد قررت لوفتهانزا السبت تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا وعبرها موقتًا، وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية عن الخطوة نفسها الأحد.
وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين حاليًا بعدم السفر إلى روسيا، لا سيما بسبب «احتمال مضايقة المواطنين الأمريكيين» هناك و«التطبيق التعسفي للقوانين المحلية».
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