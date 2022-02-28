روسيا: القوميون الأوكرانيون هم من يقصفون المدنيين

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلال عملياته في أوكرانيا. موضحا أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا جرائم بحق الأبرياء. وأضاف المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، خلال كلمته بالجلسة، أن السلطة في كييف شنت حربا على المواطنين شرقي أوكرانيا، موضحا أن مشروع القرار لا يذكر ما يتعرض له الشرق الأوكراني.



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