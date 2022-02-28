450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت الأحد تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في مقاومة الهجوم الروسي. وقال جوزيب بوريل إثر اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين تم التوصل إلى اتفاق لتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة بقيمة 450 مليون (يورو)، إضافة الى معدات حماية ووقود بخمسين مليونا، وأنها المرة الأولى في التاريخ نقوم بهذه الخطوة.



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