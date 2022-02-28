كييف تتهم روسيا بأعمال إبادة

أعلنت محكمة العدل الدولية الأحد أن كييف وجهت اتهاما لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا. وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان «في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية، وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر».



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