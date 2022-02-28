لماذا يهدد بوتين بضغط الزر النووي

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريتسين لامبركت في تصريح للتليفزيون الرسمي الألماني إن الرئيس الروسي بإعلانه هذا «تخطى حدا إضافيا، ولدينا انطباع أن هذا الأمر على صلة، فيما يعانيه من جنون العظمة، بأفعال باسلة وتنطوي على عزم وتصميم أوقفت غزوه السريع لأوكرانيا».
وأعلن الرئيس الروسي، الأحد، أنه أمر «بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال تأهب للقتال»، الأمر الذي أثار تنديدا دوليا عارما. وأضافت الوزيرة الألمانية «علينا أن نأخذ بوتين وتصريحاته على محمل الجد وألا نقلل من أهميتها»، داعية إلى التحلي بـ«يقظة كبيرة».
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