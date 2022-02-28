الإمارات: نسعى لحل سلمي للنزاع بين أوكرانيا وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب إن بلاده تعمل على التوصل لمخرج سلمي للنزاع بين أوكرانيا وروسيا.

وأعرب بو شهاب، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الأحد، عن أسفه على سوء الأوضاع في أوكرانيا.

وأكد الممثل الإماراتي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وتبنى مجلس الأمن قرارا يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الإثنين لبحث الأزمة الأوكرانية.

وجاء القرار بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا، وأيدته 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

يذكر أن نظام الأمم المتحدة لا يجيز اللجوء إلى حق النقض (الفيتو) في مثل هذه الحالات.

وكانت القوات الروسية قد شنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا من 3 اتجاهات، الخميس الماضي بعد حديث للرئيس الأوكراني مطالبا الغرب بانضمام بلاده لحلف الناتو، وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

وترى روسيا أن أي تمدد لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا التي لها حدود مباشرة مع روسيا خطر كبير على أمنها القومي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار اليوم الأحد إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا، وإن القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر.