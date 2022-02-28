بلينكن: العقوبات اليابانية ستساعد في تكلفة باهظة على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 12:49 صباحًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن الوزير أنتوني بلينكن صرح بأن العقوبات المالية اليابانية على روسيا إلى جانب عقوبات الحلفاء والشركاء الآخرين ستساعد في تكبد روسيا تكاليف باهظة وتحبط قدرتها على الحرب على أوكرانيا.

ونقلت الوزارة عن بلينكن قوله في اتصال مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي وزعماء آخرين في مجموعة السبع “أكدنا مجددا أننا لم نتكاتف بمثل هذا الشكل في أي وقت مضى على الصعيد العالمي للحفاظ والدفاع عن حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول”.

عقوبات أوروبية

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي.

وقال وزير الخارجية جوزيب بوريل اليوم الأحد إن ذلك تم بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل أن “اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع”.

ولفت إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق غدا الإثنين.

أعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي.

والخطوة أشادت بها أوكرانيا اليوم الأحد في وقت تتصدى فيه قواتها للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.