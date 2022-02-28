أوكرانيا.. مقتل 352 مدنيا بينهم 14 طفلا منذ بدء الغزو الروسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 12:35 صباحًا

آثار دمار الحرب في أوكراينا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأحد عن مقتل 352 مدنيا بينهم 14 طفلا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن 1684 شخصا بينهم 116 طفلا أصيبوا في الهجمات.

وكانت القوات الروسية شنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا من 3 اتجاهات، يوم الخميس الماضي بعد حديث للرئيس الأوكراني مطالبا الغرب بانضمام بلاده لحلف الناتو، وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

وترى روسيا أن أي تمدد لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا التي لها حدود مباشرة مع روسيا خطر كبير على أمنها القومي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار اليوم الأحد إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا، وأن

القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر.

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأحد، أن كييف وجهت اتهاما لموسكو بالتخطيط لـ “أعمال إبادة” في أوكرانيا.

وقالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي في بيان، “في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل بشكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية بشكل خطر”.

ورفعت أوكرانيا طلبها، السبت، على ما أوضحت المحكمة التي شكلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول.

وتصدر عنها أحكام ملزمة ومبرمة لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة للسهر على تطبيقها.

وأوضحت المحكمة أن أوكرانيا قالت إنها تتقدم بالطلب “للتأكيد أن تدخل روسيا الاتحادية حيال أوكرانيا وداخل أراضيها يهدف إلى الحؤول دون وقوع إبادة مزعومة ، لا أساس قانونيا له بتاتا”.

وطلبت كييف من المحكمة “التدخل للحؤول دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى.

لكن المحكمة لم تحدد موعدا للنظر في القضية.