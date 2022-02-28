قناة السويس ترفع رسوم العبور 10%

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 44 دقيقة

قالت هيئة قناة السويس إنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى عشرة بالمئة من أول آذار.

وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي “تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس “.

وكان قد كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عن تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي.

وقال ربيع إن العمل يجري من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.

وشهدت قناة السويس عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال يناير 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال يناير من العام الماضي.

‏وسجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 9.9 في المئة.

ورصدت التقارير الملاحية خلال يناير 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1 في المئة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5 في المئة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27 في المئة.