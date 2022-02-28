أوكرانيا تتهم روسيا بالتخطيط لـ “أعمال إبادة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 11:52 مساءً

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأحد، أن كييف وجهت اتهاما لموسكو بالتخطيط لـ “أعمال إبادة” في أوكرانيا.

وقالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي في بيان، “في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل بشكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية بشكل خطر”.

ورفعت أوكرانيا طلبها، السبت، على ما أوضحت المحكمة التي شكلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول.

وتصدر عنها أحكام ملزمة ومبرمة لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة للسهر على تطبيقها.

وأوضحت المحكمة أن أوكرانيا قالت إنها تتقدم بالطلب “للتأكيد أن تدخل روسيا الاتحادية حيال أوكرانيا وداخل أراضيها يهدف إلى الحؤول دون وقوع إبادة مزعومة ، لا أساس قانونيا له بتاتا”.

وطلبت كييف من المحكمة “التدخل للحؤول دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى.

لكن المحكمة لم تحدد موعدا للنظر في القضية.