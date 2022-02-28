شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: تخصيص 450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يخصص 450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا.

وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن أعداد الفارين من أوكرانيا ستتزايد، مشيرا إلى أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.

وتابع جوزيب بوريل “نريد السلام ولكن يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن أوروبا”، كما نوه إلى اتفاق سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي لمنع التعامل مع المصرف المركزي الروسي.

جاء ذلك بينما أعلنت فرنسا عن نيتها مطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار قبل محادثات السلام في أوكرانيا المقرر إجراؤها الاثنين، على حدود بيلاروسيا.

وأعلن الإليزيه في بيان، أن بلاده ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات لأوكرانيا.

وكانت روسيا، قد بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.