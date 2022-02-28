شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار مهول جنوب أوكرانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشر مقطع فيديو يظهر انفجارا مهولا وقع جنوب أوكرانيا. وبحسب ما تم تداوله، فإن الانفجار وقع قبل قليل في “تشيركاسي أوبلاست” جنوب العاصمة الأوكرانية” كييف”. ويظهر الفيديو الانفجار من شدته، وكأنه قنبلة ذرية انفجرت في المكان. وكان عمدة كييف قد ناشد سكان المدينة على قضاء الليلة في الملاجئ ويدعو إلى عدم تصديق الأنباء عن استسلام المدينة.

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