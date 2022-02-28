شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأوكراني ينشر فيديو تدمير «رتل عسكري» روسي بطائرة مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر رئيس أركان الجيش الأوكراني، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام طائرة مسيرة أوكرانية بتدمير رتلًا عسكريًا للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

ويظهر الفيديو نجاح الطائرة المسيرة في استهداف وتدمير الرتل العسكري الذي كان يحوي آليات عسكرية مختلفة وراجمات صواريخ.

في السياق ذاته وثّق مواطنون أوكرانيون عبر مقطع فيديو لحظة تصدي صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، تجاه طائرة حربية روسية في سماء بلدهم، وإصابتها بشكل مباشر ومن ثم إسقاطها، في تشيرنوبل.

ويظهر الفيديو، إطلاق الصاروخ في السماء وإصابة طائرة وتدميرها ثم سقوطها وسط احتفاء مصوري الفيديو.

وتواصل روسيا غزوها لأوكرانيا لليوم الرابع على التوالي، وسط احتدام المعارك على كافة الجبهات ومحاولات اقتحام العاصمة كييف، لكن الجيش الأوكراني يظهر مقاومة عنيفة.