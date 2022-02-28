شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تجري تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم اليوم الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي) إن التجربة التي أجرتها بيونجيانج أمس كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.

ولم يوضح تقرير الوكالة نوع الصاروخ الذي استخدم في التجرية، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونجيانج حيث يوجد المطار الدولي.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية في تقريرها "التجربة مهمة للغاية في تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير كانون الثاني.