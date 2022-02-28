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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة عربية بالشفاء من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مركز الإحصاء الخليجي معدلات التطعيم في دول ونسب الشفاء من الفيروس في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى السبت، قد تجاوزت 109.003 مليون جرعة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في دول الخليج بلغ 3486562 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3353607 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20186 حالة.


وبلغت نسبة الشفاء من كورونا في 97%، أما بسلطنة عمان 95.6 %، والإمارات 94.5%، والكويت 97.8 %، والبحرين بنسبة 94.6 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من كورونا، حيث سجلت 98.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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