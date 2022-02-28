المرور العامة تعلن فتح الطرق في الكاظمية بالكامل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن فتح الطرق في الكاظمية شمالي بغداد بالكامل.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في بيان، إنه "تم فتح الطرق في مدينة الكاظمية بالكامل واصبحت الحركة اعتيادية".

وأضاف أن "طريق الاعظمية باتجاه الكاظمية في طور الفتح ومن المحتمل خلال الساعات المقبلة يتم فتحه بالكامل".



ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).