شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب الأوكرانية تكشف حقيقة إيران.. ماذا عن تخصيب اليورانيوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الأزمة الأوكرانية، الوجه الحقيقي للنظام الإيراني الذي يسعى جاهدا لامتلاك سلاح نووي. صحيفة الوطن اليوم الإيرانية قالت : ” إنه يجب أن نحافظ على قوة الردع النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم”. وأضافت الصحيفة أن تخصيب اليورانيوم واجب لدينا، حتى لا يكون مصيرنا مثل مصير الرئيس زيلينسكي وأوكرانيا. يأتي هذا عقب التسريبات الإعلامية من إيران التي تقول إن هناك أخبارا سيئة تتعلق بالمفاوضات النووية لأنها لم تراعِ “الخطوط الحمر” التي وضعها خامنئي.

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