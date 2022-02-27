شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة.. جلسة طارئة بمجلس الأمن وأمريكا توجه دعوة عاجلة لمواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صوّت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي ـ ألباني بشأن أوكرانيا، بعد الغزو الروسي لها ودخول الحرب يومها الخامس.

ووافق مجلس الأمن بـ 11 صوتا لصالح المشروع القرار الأمريكي الألباني بشأن أوكرانيا.

وأفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن صوّت لصالح عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: لن نسمح لروسيا بارتكاب جرائم في أوكرانيا، مضيفة أن العالم يراقب ما تقومون به في أوكرانيا.

وتابعت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: لا يمكن لروسيا استخدم حق النقض ضد المساءلة، مشيرة إلى أن تلويح “بوتين” بالقوة النووية أمر خطير للغاية.

وأضافت : لن نسمح لروسيا بارتكاب جرائم في أوكرانيا.

في السياق ذاته أطلقت الولايات المتحدة، دعوة عاجلة لمواطنيها في روسيا لمغادرتها فورًا.