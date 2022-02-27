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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أول مواطن عربي في أوكرانيا برصاص الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لقى مواطن جزائري في أوكرانيا مصرعه، في قصف لقوات الجيش الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية.
وأعلنت الجزائر، اليوم الأحد، وفاة أحد رعاياها في خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان “تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف”، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل المواطن الجزائري في هذه المدينة التي شهدت قصفا روسيا منذ بداية الحرب الخميس.
وأضاف البيان:”بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
وأكدت وزارة الخارجية انها تعمل “في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن”.
كما عبرت عن “حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر”.
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