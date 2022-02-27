شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تشكل كتائب من المتطوعين للقتال بجانب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت الدنمارك، أنها ستسمح للمتطوعين بالانضمام لكتيبة أجنبية للقتال في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة “العربية”.

وفي سابقة أخرى، خرجت اليوم الأحد دولة السويد عن تقاليدها المعروفة منذ سنين، وأعلنت عن تسليم أسلحة لأوكرانيا. فيما قررت شركة “بريتش بتروليوم” سحب حصتها من روسيا.

وبرغم ما يعرف عن دولة السويد وحيادها في مسألة النزاعات الدولية، إلا أنها أعلنت السويد منذ قليل أنها ستسلم 5000 قاذفة صواريخ مضادة للدروع و 5000 مجموعة من الدروع الواقية للبدن و 5000 خوذة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما أعلنت دولة الدنمارك أنها ستقدم 2700 قطعة سلاح مضادة للدروع إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية، أنها ستسحب حصتها البالغة 20% من شركة “روسنفت” الروسية.

وهو ما يبدو قد دعا، المدير التنفيذي لشركة “بريتش بتروليوم” يقرر الاستقالة من مجلس إدارة “روسنفت” بشكل فوري.

إلى ذلك؛ أقرت وزارة الدفاع الروسية، منذ ساعة، بسقوط قتلى وجرحى وأسر جنود لها في أوكرانيا، بحسب ما نقلته قناة “العربية”.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته الوكالة الروسية، إن “بضعة جنود روس أسروا في أوكرانيا”، دون تحديد عددهم أو متى تم ذلك.