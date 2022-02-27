شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: بلجيكا سترسل لنا 3 آلاف بندقية آلية و 200 قاذفة قنابل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلجيكا سترسل لبلاده 3 آلاف بندقية آلية و 200 قاذفة قنابل لمواجهة التدخل الروسي.

بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم حاليا العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وقال حلف الناتو، في بيان لها مساء اليوم، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد اليوم الأحد، تشكيل بلاده فيلقا أجنبيا للمتطوعين من الخارج للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في بيان موجها كلامه إلى الخارج، إن هذا “سيكون الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، مبينا أن الليلة الماضية “كانت أكثر وحشية على بلادنا”، متهماً القوات الروسية بقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية في البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضدها.

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.