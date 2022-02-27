شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انطلاق صاروخ باليستي من بلاروسيا تجاه أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو وثق لحظة انطلاق صاروخ باليستي من بلاروسيا تجاه أوكرانيا، مساء اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم حاليا العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.
وقال حلف الناتو، في بيان لها مساء اليوم، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد اليوم الأحد، تشكيل بلاده فيلقا أجنبيا للمتطوعين من الخارج للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في بيان موجها كلامه إلى الخارج، إن هذا “سيكون الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، مبينا أن الليلة الماضية “كانت أكثر وحشية على بلادنا”، متهماً القوات الروسية بقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية في البلاد.
وأضاف الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية هاجمت كل شيء حتى سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضدها.
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