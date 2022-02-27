شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما هددت روسيا بإسقاطها على أمريكا.. «ماسك»: سننقذ محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت شركة “سبيس إكس” أنها ستنقذ محطة الفضاء الدولية إذا حاولت روسيا إسقاطها من المدار بعد تهديدات روسية.

وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب شركة “سبيس إكس” قد أعلن منذ ساعات عن تفعيل أقمار ستارلينك لضمان وصول الناس إلى الإنترنت في أوكرانيا التي تشن عليها روسيا حربا ضارية.

وكان مدير وكالة الفضاء الروسية ديميتري روجوزين حذر، من أن الخبرة والتكنولوجيا الروسية ستكون ضرورية لإبقاء محطة الفضاء الدولية في مدارها ومنعها من الانهيار على الولايات المتحدة أو أوروبا.

وغرد روجوزين يوم الجمعة قائلًا: “إذا أوقفت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من فوضى غير خاضعة للرقابة ويسقط في الولايات المتحدة وأوروبا؟”.

وعندما سأل أحد المستخدمين الملياردير عما إذا كان هذا يعني أن “سبيس إكس” ستمنع محطة الفضاء الدولية من السقوط على الأرض، أجاب ماسك: “نعم”.

وفي غضون ذلك، رد ماسك على نداء من نائب رئيس الوزراء الأوكراني الذي طلب من رجل الأعمال مساعدة الدولة المحاصرة في الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وكان وزير التحوّل الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف قد غرد على تويتر لماسك قائلا: “إيلون ماسك، نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف معنا”.

وقد أعلن ماسك أن شركة “ستارلينك” أصبحت نشطة في أوكرانيا بعد أن تسبب الهجوم الروسي في تعطيل خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.