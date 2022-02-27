شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنكر قصف المدنيين وأوكرانيا ترد: المناطق المدنية تعاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، إن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين في أوكرانيا. مضيفا أن القوميون الأوكرانيون هم من يقصفون المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية.

فيما قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ والمناطق المدنية تعاني، وروسيا تعاند العالم بمواصلة هجومها، وأن فشل الهجوم الروسي دفعها لقصف مناطق سكنية في أوكرانيا.

وأكد المندوب الأوكراني أن الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرا كبيرا. وأن خسائر روسيا بلغت أكثر من 4 آلاف جندي.