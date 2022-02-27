شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد إلى عقد جلسة استثنائية طارئة نادرة للجمعية العامة التي تضم 193 عضوا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك يوم غد الاثنين في الوقت الذي يكثف فيه الحلفاء الغربيون حملتهم الدبلوماسية لعزل موسكو.

وكان تصويت المجلس المؤلف من 15 عضوا إجرائيا، لذا لا تستطيع روسيا استخدام حق النقض. وتم اعتماد قرار عقد دورة الجمعية العامة بأغلبية 11 صوتا. وصوتت روسيا ضد القرار، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.