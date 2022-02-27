شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على الطائرات ووسائل الإعلام الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية وحظر وسيلتي الإعلام الحكوميتين الروسيتين "آر تي" و"سبوتنك" واللتين أشارت إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنهما "الآلة الإعلامية للكرملين".

وقالت فون دير لاين بشأن تدابير المجال الجوي على تويتر بعد أربعة أيام من بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا : "لن يكون بإمكانها (الطائرات) الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطائرات الخاصة للأثرياء".

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بصورة منفردة حظرا على الطائرات الروسية بمجالها الجوي في الأيام القليلة الماضية. كما فرضت بريطانيا حظرا على شركات الطيران الروسية من الهبوط بمطاراتها أو عبور مجالها الجوي، ما يعني أن موسكو تواجه إغلاقا شبه كامل لسماوات القارة.

وأشادت فون دير لاين بقيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواجهة الهجوم الروسي، قائلة إن "شجاعته ومرونة الشعب الأوكراني كانا مصدر إلهام لنا جميعا".

كما استهدف الاتحاد الأوروبي قناتي "آر تي" و"سبوتنك" الروسيتين.

وقالت فون دير لاين إنه يتم استخدامهما لنشر أكاذيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير حربه ضد أوكرانيا.

وكان العديد من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين قد اتخذ بالفعل إجراءات ضد وسائل الإعلام الرسمية الروسية.