بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص حريق مستشفى الهندية في كربلاء، مؤكدة مشاركة 20 فرقة اطفاء وانقاذ.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والاطفال الخدج والمشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة مساء هذا اليوم الأحد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهد 20 فرقة اطفاء وانقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى وانقذت الكوادر الطبية والمرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الاخماد والاقتحام المباشر وصولاً الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام الواح السندويج بنل في البناء والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني". ولفتت المديرية الى أن "الفرق اخمدت الحريق بشكل تام لتباشر بعمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية نظراً لكثافة الدخان والغازات المصاحبة للحريق والتي اسفرت عن العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بتسجيل حالات إصابة جراء حريق اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.