وفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي، الاحد، بوفاة ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحريق الذي اندلع داخل مستشفى الهندية في كربلاء مساء اليوم اسفر عن وفاة ثلاث نساء".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني لـ الخليج 365، أن "الجثث تم العثور عليها بواسطة الكاميرات الحرارية تحت ركام السندويج بنل اثناء عمليات التبريد التي حصلت داخل مستشفى الهندية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بتسجيل حالات إصابة جراء حريق اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.