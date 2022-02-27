عاهل الأردن والرئيس المصري يبحثان المستجدات الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحثا فيه المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تناول الاتصال العلاقات المتينة التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون بينهما، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما، والقضايا العربية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر صفحته بموقع فيس بوك أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبدالله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم بين البلدين، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، ومشيدا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية أخيرا بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري عبر عن الإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة العليا بين الجانبين.