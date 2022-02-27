شكرا لقرائتكم خبر 4 ملايين لتر مياه من السعودية لنازحي حجة وصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 4 ملايين لتر مياه خلال أسبوع واحد، للنازحين في حجة وصعدة، ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وجرى خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الحالي ضخ 2,799,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 644,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين بمحافظة حجة.

وضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28,742 فردا، في مديرية رازح في محافظة صعدة.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين في حجة، بواقع 543 مستفيدا خلال أسبوع.