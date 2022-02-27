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4 ملايين لتر مياه من السعودية لنازحي حجة وصعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 4 ملايين لتر مياه خلال أسبوع واحد، للنازحين في حجة وصعدة، ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وجرى خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الحالي ضخ 2,799,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 644,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين بمحافظة حجة.

وضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28,742 فردا، في مديرية رازح في محافظة صعدة.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين في حجة، بواقع 543 مستفيدا خلال أسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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