إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجبرت سلطات الاحتلال أمس عائلة في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، على هدم منزلها قسرا. ونقلت مصادر فلسطينية عن عائلة أبو سنينة أنها اضطرت قسرا لهدم منزلها القائم في بلدة جبل المكبر منذ سبع سنوات، بعدما أخطرها الاحتلال أول أمس بهدم المنزل.



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