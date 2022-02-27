مصر تدعو لاجتماع عربي حول أزمة أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا في 24 فبراير الجاري. وتقصف القوات الروسية وتدمر البنية التحتية الرئيسة في أوكرانيا، منذ أربعة أيام وأصابت الصواريخ مباني سكنية، وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا وإعلان التعبئة العامة.

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