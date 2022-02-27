محذرا من كارثة إنسانية.. عمدة كييف: «العاصمة الأوكرانية محاصرة ولا يوجد خطط لإجلاء المدنيين»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، أن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة.

وأضاف كليتشكو أنه وبسبب التطورات الأخيرة "لا يوجد خطط لإجلاء المدنيين إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على كييف"، مضيفاً أن كل الطرق مسدودة.

وفي مقابلة له مع وكالة "أسوشيتدبرس"، قال عمدة العاصمة الأوكرانية أنه ومع بدء العملية العسكرية الروسية الخميس الماضي، تم إغلاق متاجر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون، وحول نظام مترو الأنفاق الشهير في محطاته إلى ملاجئ من القنابل.

وأوضح أن حظر التجول كان أمر به قد بدء عند غروب الشمس يوم السبت ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 8 صباحا على الأقل من يوم الاثنين.

وأشار كليتشكو إلى أن قدرة المدينة على سد النقص في مخزون الغذاء والدواء المتناقص، تقل مع مرور الوقت، مؤكداً أن العاصمة باتت على شفا كارثة إنسانية.

كما لفت إلى أن الكهرباء والماء والتدفئة مازالوا متوفرين في المنازل، لكن البنية التحتية دمرت لتوصيلهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شوهدت طوابير طويلة في أنحاء العاصمة من الرجال والنساء الذين ينتظرون للحصول على الأسلحة، بعد أن قررت السلطات توزيع الأسلحة مجانا لأي شخص مستعد للدفاع عن المدينة.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية فجر 24 فبراير على الأراضي الأوكرانية، وبعدما توقفت الجمعة لفترة، عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك.