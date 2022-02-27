ضبط 5 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر في مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، 5 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع كيماويات في منطقة العامرية غرب المحافظة.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية نفذت حملة للرقابة على المنتجات الكيماوية وضبط المواد مجهولة المصدر وحالات الغش التجاري.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع للكيماويات لحيازته 25 برميلا يحتوى على منتج "الكيدرزن" المستخدم فى صناعة البويات، مجهول المصدر وبدون بيانات دالة على المحتوى الداخلي لها, بإجمالي وزن 5 أطنان، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيق. ​