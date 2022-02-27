شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمشروعات المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وذلك فيما يخص شبكات المرافق، حيث جاءت المتابعة خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورؤساء قطاعات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والهيئة العامة للطرق والكبارىو ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية ومنسق المبادرة وعدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض شامل للموقف التنفيذى لشبكات المرافق "مياه وصرف صحى و كهرباء وغاز واتصالات"، بدايةً من قرية اللوزى، للوقوف على الموقف النهائى لتلك الأعمال، تمهيدًا لاستلام بعض المشروعات، تلاها استعراض ذلك الموقف بقرى تفتيش ثان والمحمدية و كفر المنازلة وكفر سليمان البحرى والزهراء.

وبحثت الدكتورة منال عوض سُبل تذليل كافة العقبات التى تعرقل أعمال تغطية بعض الكتل السكنية بالخدمات المختلفة ، كما ناقشت محاور استكمال جميع الأعمال بتلك القرى، لتحديد مواعيد استلام المشروعات.

وفى هذا السياق، أكدت "محافظ دمياط" على الإسراع فى معدلات العمل بجميع القطاعات بالتوازي تمهيدًا للبدء فى عمليات رصف الطرق، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ جميع محاور المبادرة لتغطية القرى بجميع الخدمات.