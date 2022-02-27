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وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تحديد شكل امتحانات الثانوية 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد شكل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "الوزارة لا تعلن شيئًا بشأن وجود منصات جديدة للامتحانات أو الامتحانات التجريبية أو تحديث للتابلت"، مضيفًا: "كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اجتهادات وتسريبات لسنا مسئولين عنها".

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "كما قلنا سابقًا ستعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات المرحلة الثانوية في موعد يتم تحديده لاحقًا".

وأضاف الوزير، أنه لن يرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على مواقع التواصل طالما لم تعلنه الوزارة على صفحاتها الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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