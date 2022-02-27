الاتحاد الأوروبي يحظر قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أوزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي قرر حظر قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين، واصفة القناتين بأنهما "الآلة الإعلامية للكرملين".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات ذات الملكية الروسية والتي تسيطر عليها روسيا أو المسجلة لديها "بما في ذلك الطائرات الخاصة بالأثرياء".

واقترح الاتحاد الأوروبي، تقديم نحو 450 مليون يورو للإمدادات العسكرية لأوكرانيا و50 مليون يورو لمساعدات أخرى.